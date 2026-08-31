Euro sobe e regressa ao patamar dos 1,16 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a valer 1,1617 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1585 dólares.

O euro também subiu face à libra, mas depreciou-se em comparação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1596 dólares.

As expectativas de que a Reserva Federal norte-americana (Fed) avance com uma subida das taxas de juro nos EUA em setembro adensaram-se depois de o presidente do banco central dos EUA, Kevin Warsh, ter afirmado em Jackson Hole que terá de tomar medidas se a inflação não descer para a meta dos 2%.

No plano geopolítico, os EUA bombardearam a ilha iraniana de Larak, o primeiro bombardeamento contra o Irão desde o final de julho.

Teerão respondeu com o lançamento de mísseis contra bases norte-americanas na Jordânia e nos Emirados Árabes Unidos.

A taxa de inflação na Alemanha acelerou para 2,9% em agosto, impulsionada pelo aumento dos preços da energia, reforçando as expectativas de uma subida das taxas de juro pelo Banco Central Europeu (BCE) em setembro.

Em Portugal, a taxa de inflação aumentou para 3,3% em agosto, em termos homólogos, contra 3,0% no mês anterior, impulsionada pela subida do preço dos combustíveis, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O BCE manteve em 23 de julho as três taxas de juro diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Divisas....................hoje................sexta-feira

Euro/dólar.................1,1617....................1,1585

Euro/libra.................0,85741..................0,85602

Euro/iene...................185,52...................185,58

Dólar/iene..................159,70...................160,19