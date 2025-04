Euro sobe e ultrapassa 1,10 dólares

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1022 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,0929 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra, mas baixou relativamente ao iene.

O Banco Central Europeu fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1045 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,0971 e 1,1095 dólares.

Na semana passada, Donald Trump anunciou a imposição de uma tarifa de base global de 10% a todos os países que considera estarem a criar barreiras comerciais aos produtos norte-americanos, acrescentando uma tarifa adicional para aqueles que considera serem os "piores infratores".

Será aplicada uma tarifa de 20% a todas as importações provenientes da União Europeia (UE).

A UE aprovou hoje, por maioria, a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às tarifas aplicadas pelos EUA.

A informação foi confirmada à Lusa por fontes europeias e as tarifas deverão começar a ser aplicadas a partir de 15 de abril, próxima terça-feira.

Só a Hungria votou contra a decisão entre os 27 Estados-membros.

A China anunciou também uma taxa adicional de retaliação de 50% sobre as importações oriundas dos Estados Unidos, para 84%, intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O Ministério das Finanças chinês afirmou que as novas taxas se aplicam para além das 34% anteriormente anunciados sobre as importações dos Estados Unidos.

As taxas entram em vigor na quinta-feira.

A administração de Trump tinha anteriormente imposto uma taxa "recíproca" de 34% à China, tendo depois aumentado este valor em 50%. Os novos impostos foram adicionados às taxas de 20% anunciadas anteriormente como punição pelo tráfico de fentanil.

Divisas...............hoje...........terça-feira

Euro/dólar...........1,1022...............1,0929

Euro/libra...........0,86332...............0,85577

Euro/iene.............159,71................160,18

Dólar/iene............144,98...............146,52