Euro sobe e volta a cotar nos 1,16 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1639 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1597 dólares.

O euro também subiu relativamente à libra, mas recuou face ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1602 dólares.

Prolonga-se a incerteza nos mercados internacionais devido à política tarifária dos EUA, que continua com negociações após ter anunciado decisões de tarifas a aplicar a partir de 01 de agosto.

Além disso, a Comissão Europeia propôs hoje um orçamento da União Europeia a longo prazo até 2034 de dois biliões de euros, acima dos 1,2 biliões do atual quadro, que inclui mais contribuições nacionais e novos impostos.

Após várias horas de negociações entre os comissários europeus, foi apresentado o primeiro pacote de proposta sobre o próximo QFP 2028-2034, com um envelope total de dois biliões de euros em autorizações (a preços correntes), assente em contribuições nacionais (com base no rendimento bruto nacional) de 1,26%.

O atual orçamento da UE a longo prazo é de 1,21 biliões de euros (o que inclui cerca de 800 mil milhões de euros a preços correntes do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia os PRR), envolvendo contribuições nacionais de 1,1%.

Divisas.................hoje..............terça-feira

Euro/dólar..............1,1639.................1,1597

Euro/libra..............0,86715................0,86624

Euro/iene...............172,32................172,66

Dólar/iene..............148,05................148,89