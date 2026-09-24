Euro sobe face ao dólar após 10 sessões em queda

Às 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1380 dólares, quando na quarta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1376 dólares.

O euro também subiu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1367 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1360 e 1,1398 dólares.

O Presidente chinês, Xi Jinping, defendeu hoje que a China e os Estados Unidos devem reforçar o diálogo e evitar o confronto, considerando que as duas potências partilham uma "responsabilidade histórica" pelo progresso.

"Perante as mudanças de importância histórica no nosso mundo e na nossa época, a China e os Estados Unidos, como duas grandes potências, partilham uma responsabilidade histórica" pelo progresso humano, afirmou Xi, na Casa Branca, no início da visita de Estado aos Estados Unidos.

Numa breve declaração antes da cimeira com o homólogo norte-americano, Donald Trump, o líder chinês defendeu que os dois países devem continuar a competir, mas sem permitir que a rivalidade conduza a um conflito.

Xi apelou ainda a Washington e Pequim para que procurem "reforçar a comunicação" e "cooperar com sinceridade".

Divisas..................hoje..................quarta-feira

Euro/dólar...............1,1380......................1,1376

Euro/libra...............0,86008....................0,85979

Euro/iene................180,69......................180,17

Dólar/iene...............158,77......................158,38