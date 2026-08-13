Euro sobe face ao dólar após três sessões em queda

Às 18:01 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1531 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1528 dólares.

O euro também avançou em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1534 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1512 e 1,1545 dólares.

Um dirigente iraniano garantiu hoje que o Irão mantém a gestão do estreito de Ormuz, um dia depois de o Presidente dos Estados Unidos ter reivindicado o controlo norte-americano da via marítima estratégica.

Donald Trump disse na quarta-feira que os Estados Unidos tinham o controlo total do estreito de Ormuz e que se iam manter nessa posição.

"Hoje, vê-se que o estreito de Ormuz está sob a gestão e o controlo da República Islâmica, e que o nosso país prossegue a sua trajetória com toda a segurança", declarou o chefe das forças paramilitares Basij, Hossein Taeb.

Na prática, o estreito estratégico para o comércio mundial de petróleo está bloqueado pelo Irão, enquanto os Estados Unidos impõem um bloqueio aos portos iranianos.

Hossein Taeb, cujas declarações foram divulgadas pela televisão estatal iraniana e citadas pela agência France-Presse (AFP), foi nomeado chefe das Basij na segunda-feira pelo líder supremo, Mojtaba Khamenei.

Divisas....................hoje................quarta-feira

Euro/dólar.................1,1531....................1,1528

Euro/libra.................0,85489..................0,85412

Euro/iene...................183,89...................183,75

Dólar/iene..................159,48...................159,39