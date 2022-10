Euro sobe face ao dólar com mercado à espera de reunião do BCE

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 0,98655 dólares, acima do valor registado na quinta-feira à mesma hora, 0,98241 dólares.

O BCE fixou o câmbio de referência do euro em 0,9730 dólares.

"A moeda única segue muito exposta aos juros nos Estados Unidos apesar das expectativas de uma postura restritiva do BCE na próxima semana", consideram analistas de Monex Europe, citados pela agência Efe.

A rentabilidade da dívida do Tesouro norte-americano a dois e a 10 anos registou nova subida, após declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) de Filadélfia, Patrick Harker, indicando que é provável que o banco central norte-americano continue a subir as taxas de juro, colocando-as acima de 4% ainda este ano.

Atualmente, as taxas de juro da Fed estão num intervalo entre 3% e 3,25%.

A libra esterlina perdia 0,25% em relação ao euro, mas ganhava 0,35% face ao dólar, negociando a 1,1259 dólares.

Divisas................hoje.............quinta-feira

Euro/dólar............0,98655................0,98241

Euro/libra............0,87535................0,87222

Euro/iene.............144,57..................146,79

Dólar/iene............146,55..................149,41