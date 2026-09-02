Euro sobe ligeiramente mas mantém-se no patamar dos 1,15 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a valer 1,1588 dólares, quando na terça-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1586 dólares.

O euro também subiu face à libra, mas depreciou-se em comparação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1578 dólares.

A cotação do barril de Brent, de referência para as importações europeias, chegou a ultrapassar os 97 dólares na sequência dos ataques recíprocos entre os EUA e o Irão, que disputam o controlo do Estreito de Ormuz.

Os mercados antecipam que o Banco Central Europeu (BCE) vá aumentar, na próxima semana, em 25 pontos base, as taxas de juro aplicáveis aos depósitos bancários, que se situam atualmente nos 2,25%.

O presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, confirmou na reunião dos países do G20 em Asheville (EUA) que o BCE irá aumentar as taxas de juro na próxima semana, afirmando que os mercados compreendem bem a função de reação do BCE e consideram que a probabilidade de um aumento em setembro é superior a 95%.

O BCE não antevê, por enquanto, efeitos de segunda ordem, ou seja, que o aumento do custo da energia se traduza em aumentos salariais e em subidas de outros preços, o que se reflete na moderação da inflação subjacente e dos serviços em agosto na zona euro.

Divisas....................hoje................terça-feira

Euro/dólar.................1,1588....................1,1586

Euro/libra.................0,85873..................0,85725

Euro/iene...................184,06...................185,56

Dólar/iene..................158,84...................160,16