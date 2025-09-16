Euro supera 1,18 dólares e bate máximos de quatro anos

O euro era negociado por volta das 10:00 GMT (11:00 em Lisboa) a 1,1817 dólares, em comparação com 1,1755 dólares nas últimas horas da negociação europeia do mercado de câmbio do dia anterior.

O índice de confiança dos investidores na Alemanha do Centro para a Pesquisa Económica Europeia (ZEW) subiu em setembro 2,6 pontos, para 37,3 pontos.

"Os especialistas dos mercados financeiros estão cautelosamente otimistas e o índice ZEW estabilizou-se, mas a situação económica piorou", disse o presidente do instituto ZEW, Achim Wambach.

As expectativas na conjuntura da zona do euro e a sua avaliação da situação económica atual melhoraram em setembro.

Os mercados preveem que a Reserva Federal dos EUA (Fed) corte as taxas de juro na quarta-feira de forma moderada, embora na semana passada as apostas em um corte forte de 50 pontos base tenham aumentado e enfraquecido o dólar.

A moeda única foi negociada até às 12:00 numa faixa de flutuação entre 1,1758 e 1,1817 dólares.