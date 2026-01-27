Euro supera a fasquia dos 1,19 dólares e toca máximo de 2021

A moeda única valorizou-se hoje 0,43% face ao dia anterior, fixando-se nos 1,1939 dólares, o valor mais elevado face à moeda norte-americana desde junho de 2021, segundo a Europa Press.

O Presidente dos Estados Unidos voltou a abalar os mercados ao ameaçar aumentar algumas tarifas alfandegárias aplicadas à Coreia do Sul, pela demora na ratificação parlamentar do acordo comercial bilateral.

"Como o parlamento coreano não promulgou o nosso histórico Acordo Comercial, o que é sua prerrogativa, estou a aumentar de 15% para 25% as tarifas sul-coreanas sobre automóveis, madeira, produtos farmacêuticos e todas as outras tarifas recíprocas", publicou, na segunda-feira, Trump na rede Truth Social.

Hoje, Seul declarou que vai comunicar a Washington a intenção de cumprir o acordo comercial de novembro.

Além disso, os receios sobre um novo `shutdown` da administração norte-americana também debilitam o dólar.

Os democratas opõem-se a apoiar o orçamento da administração de Trump, num sinal de rejeição à sua política migratória, que já causou várias mortes por tiros disparados por agentes federais.

Os investidores preveem que a Reserva Federal norte-americana (Fed) mantenha, na quarta-feira, as taxas de juro diretoras entre 3,5% e 3,75%.