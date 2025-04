Euro ultrapassa 1,15 dólares e atinge recorde de novembro de 2021

Pelas 17:23 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1512 dólares, o nível mais elevado desde novembro de 2021.

O mercado cambial, à semelhança do que tem acontecido com as bolsas, tem vindo a ser influenciado pela guerra comercial e também pelas críticas dos EUA à reserva federal (fed).

Desde 02 de abril, a guerra comercial intensificou-se com o anúncio dos EUA de tarifas recíprocas. Contudo, esta política tarifária acabou por sofrer um retrocesso face ao impacto nos mercados e ao aumento do custo de financiamento da dívida dos EUA.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu, no entanto, aumentar as tarifas sobre a China para 245%, que tinha respondido com tarifas de retaliação.

Pequim, por sua vez, agravou as suas tarifas sobre os Estados Unidos para 125%.

Donald Trump também tem vindo a criticar o presidente da fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio de 2026.

"Se eu quiser que ele saia, ele sairá muito depressa. Acreditem", afirmou Donald Trump, na passada quinta-feira.

Na segunda-feira, Trump já tinha classificado Powell como "um grande perdedor".