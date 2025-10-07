Euro volta a cair e fica abaixo de 1,17 dólares em dia de avisos do BCE
O euro voltou hoje a recuar e ficou abaixo da barreira dos 1,17 dólares, no mesmo dia em que o BCE avisou que as redes sociais podem acelerar a queda de um banco num momento de crise.
Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1672 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1712 dólares.
O euro subiu em comparação com iene, mas baixou relativamente à libra.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1666 dólares.
Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1655 e 1,1710 dólares.
O Banco Central Europeu (BCE) alertou hoje que as redes sociais podem acelerar a queda de um banco num momento de crise e, por isso, o seguimento das mesmas deve fazer parte da gestão de risco de um banco.
O membro do Conselho de Supervisão do BCE Pedro Machado disse, numa conferência em Frankfurt sobre a banca espanhola, que "as redes sociais podem alimentar o pânico, enquanto a banca por internet e móvel pode tornar a fuga de um banco mais fácil do que nunca".
"Em tempos normais, nem o internet `banking` [banca por internet], nem a disponibilidade de aplicativos móveis têm um efeito sistemático na volatilidade dos depósitos", mas, em períodos de tensão, um uso maior do internet `banking` amplifica as saídas extremas de depósitos", considerou Machado.
O BCE chegou a esta conclusão após analisar empiricamente os dados dos 110 maiores bancos da zona euro, que supervisiona diretamente, entre 2016 e 2024.
Divisas...................hoje................segunda-feira
Euro/dólar...............1,1672......................1,1712
Euro/libra...............0,86822....................0,86911
Euro/iene.................176,66.....................175,88
Dólar/iene................151,35.....................150,17