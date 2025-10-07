Euro volta a cair e fica abaixo de 1,17 dólares em dia de avisos do BCE

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1672 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1712 dólares.

O euro subiu em comparação com iene, mas baixou relativamente à libra.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1666 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1655 e 1,1710 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) alertou hoje que as redes sociais podem acelerar a queda de um banco num momento de crise e, por isso, o seguimento das mesmas deve fazer parte da gestão de risco de um banco.

O membro do Conselho de Supervisão do BCE Pedro Machado disse, numa conferência em Frankfurt sobre a banca espanhola, que "as redes sociais podem alimentar o pânico, enquanto a banca por internet e móvel pode tornar a fuga de um banco mais fácil do que nunca".

"Em tempos normais, nem o internet `banking` [banca por internet], nem a disponibilidade de aplicativos móveis têm um efeito sistemático na volatilidade dos depósitos", mas, em períodos de tensão, um uso maior do internet `banking` amplifica as saídas extremas de depósitos", considerou Machado.

O BCE chegou a esta conclusão após analisar empiricamente os dados dos 110 maiores bancos da zona euro, que supervisiona diretamente, entre 2016 e 2024.

Divisas...................hoje................segunda-feira

Euro/dólar...............1,1672......................1,1712

Euro/libra...............0,86822....................0,86911

Euro/iene.................176,66.....................175,88

Dólar/iene................151,35.....................150,17