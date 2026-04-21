Euro volta a cair face ao dólar face à incerteza sobre acordo entre EUA e Irão
O euro voltou hoje a cair, mantendo-se no patamar dos 1,17 dólares, numa altura em que se mantém a incerteza sobre as negociações entre os EUA e o Irão.
Pelas 18:02 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1742 dólares, face aos 1,1788 dólares de segunda-feira.
O euro desceu face à libra e avançou em relação ao iene.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1767 dólares.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje o Irão de ter "violado o cessar-fogo em inúmeras ocasiões", numa altura em que permanece incerta a realização de uma nova ronda de negociações em Islamabad.
Numa mensagem publicada na sua rede social, Trump apontou diretamente responsabilidades a Teerão, sem detalhar incidentes concretos que sustentem as acusações.
A eventual deslocação do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ao Paquistão para participar nas negociações não foi confirmada por Washington.
A televisão estatal iraniana informou, por sua vez, que "nenhuma delegação" vai a Islamabad, acrescentando que Teerão espera uma "mudança de comportamento" dos Estados Unidos.
A incerteza em torno das conversações surge num contexto de tensões persistentes entre os dois países, apesar dos esforços diplomáticos para estabilizar a situação.
Em vigor desde 08 de abril, a trégua entre Teerão e Washington deve terminar na "quarta-feira à noite, hora norte-americana", tinha afirmado anteriormente Trump.
Donald Trump afirmou hoje ainda que ficaria desapontado se o seu candidato à presidência da Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, não baixasse as taxas de juro ao assumir o cargo.
Questionado pela CNBC sobre se ficaria desapontado caso Warsh não reduzisse as taxas "imediatamente" após receber a aprovação para substituir Jerome Powell como presidente da Fed, Trump respondeu: "Ficaria".
Divisas......................hoje...........................segunda-feira
Euro/dólar...................1,1742...............................1,1788
Euro/libra....................0,86989.............................0,87061
Euro/iene.....................187,26...............................187,04
Dólar/iene....................159,48...............................158,68