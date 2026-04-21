Euro volta a cair face ao dólar face à incerteza sobre acordo entre EUA e Irão

Pelas 18:02 (hora de Lisboa), a moeda única seguia a negociar a 1,1742 dólares, face aos 1,1788 dólares de segunda-feira.

O euro desceu face à libra e avançou em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,1767 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje o Irão de ter "violado o cessar-fogo em inúmeras ocasiões", numa altura em que permanece incerta a realização de uma nova ronda de negociações em Islamabad.

Numa mensagem publicada na sua rede social, Trump apontou diretamente responsabilidades a Teerão, sem detalhar incidentes concretos que sustentem as acusações.

A eventual deslocação do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ao Paquistão para participar nas negociações não foi confirmada por Washington.

A televisão estatal iraniana informou, por sua vez, que "nenhuma delegação" vai a Islamabad, acrescentando que Teerão espera uma "mudança de comportamento" dos Estados Unidos.

A incerteza em torno das conversações surge num contexto de tensões persistentes entre os dois países, apesar dos esforços diplomáticos para estabilizar a situação.

Em vigor desde 08 de abril, a trégua entre Teerão e Washington deve terminar na "quarta-feira à noite, hora norte-americana", tinha afirmado anteriormente Trump.

Donald Trump afirmou hoje ainda que ficaria desapontado se o seu candidato à presidência da Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, não baixasse as taxas de juro ao assumir o cargo.

Questionado pela CNBC sobre se ficaria desapontado caso Warsh não reduzisse as taxas "imediatamente" após receber a aprovação para substituir Jerome Powell como presidente da Fed, Trump respondeu: "Ficaria".

Divisas......................hoje...........................segunda-feira

Euro/dólar...................1,1742...............................1,1788

Euro/libra....................0,86989.............................0,87061

Euro/iene.....................187,26...............................187,04

Dólar/iene....................159,48...............................158,68