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Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

Negociações de paz. Ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão

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Negociações de paz. Ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão

Teerão avançou que ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão para participar nas conversações de paz com os EUA. Já a imprensa norte-americana afirmou que JD Vance vai sair hoje rumo a Islamabad para retomar as negociações. O cessar-fogo termina esta quarta-feira e Trump já avisou que sem acordo, será "altamente improvável" prolongá-lo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação.

Cristina Sambado, Joana Raposo Santos, Ana Sofia Rodrigues - RTP /

Paquistão prepara-se para a segunda ronda de negociações. Foto: Majid Asgaripour - WANA via Reuters

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RTP /

Presidência da UE quer evitar filas nos postos de combustível perante eventuais problemas

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A presidência do Conselho da União Europeia (UE), assumida este semestre por Chipre, disse hoje querer evitar filas nas bombas de gasolina caso o bloco comunitário tenha problemas de abastecimento de combustível devido ao conflito no Médio Oriente.

“Temos diante de nós a possibilidade - e sublinho a palavra possibilidade - de uma escassez de combustível para transporte. Esta crise geopolítica em evolução no Médio Oriente destacou que a Europa pode enfrentar problemas de abastecimento de combustível a curto prazo e isto é algo que precisamos discutir”, disse o ministro dos Transportes, Comunicações e Obras de Chipre, Alexis Vafeades, em Bruxelas.

Em declarações à imprensa antes de uma reunião informal dos ministros dos Transportes da UE centrada nos impactos conflito no Irão, causado pelos ataques norte-americanos e israelitas, o governante cipriota defendeu que a União deve “estar consciente da situação”.

“Mas também temos, a médio e longo prazo, uma questão de procura que precisa de ser neutralizada. Para ser claro, o que quero dizer é que precisamos de estar preparados para evitar filas nos postos de combustível caso isto venha a acontecer, mas também precisamos de eliminar de forma permanente a possibilidade de existirem filas nos postos - e isso faz parte da discussão que espero que tenhamos hoje”, acrescentou Alexis Vafeades.

Questionado sobre eventual escassez de combustível para a aviação, dados os alertas do setor, o ministro de Chipre rejeitou que a UE esteja “numa situação perigosa”.

“Não chegámos a esse ponto, estamos apenas perante uma possibilidade, mas se isso vier a acontecer afetará a conectividade e todos os cidadãos e, portanto, temos de estar atentos e preparados, esse é o ponto principal”, adiantou.
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RTP /

Conduta de Israel no Líbano é "totalmente inaceitável", afirma MNE da Bélgica

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As ações de Israel no Líbano são "totalmente inaceitáveis", afirmou esta terça-feira o ministro belga dos Negócios Estrangeiros, Maxime Prevot, antes de uma reunião com os homólogos da UE no Luxemburgo.

"A conduta de Israel é totalmente inaceitável. É claro que devemos condenar firmemente os ataques iniciais do Hezbollah, que, ao procurar mostrar solidariedade com o Irão, arrastaram o Líbano para uma guerra que este não queria, assim como a resposta desproporcionada e indiscriminada de Israel", afirmou.
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RTP /

Ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão

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A televisão estatal iraniana avançou hoje que ainda não partiu nenhuma delegação iraniana para o Paquistão para participar nas conversações de paz com os EUA.

"Até ao momento, nenhuma delegação iraniana partiu para Islamabad, no Paquistão, quer se trate de uma delegação principal ou secundária", referiu.

A imprensa de Teerão vem, assim, desmentir notícias internacionais que anunciavam a viagem de representantes iranianos a Islamabad e horários previstos para as conversações entre os EUA e o Irão.
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RTP /

Irão responderá a qualquer nova ação hostil

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As forças armadas do Irão estão prontas para dar uma "resposta imediata e decisiva" a qualquer nova ação hostil por parte dos seus adversários, disse esta terça-feira um alto comandante militar iraniano, segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

Um cessar-fogo de duas semanas entre o Irão e os EUA expira esta quarta-feira. Os dois países acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo e ambos reforçaram o controlo sobre o trânsito marítimo no Golfo.

Ali Abdollahi, comandante do Quartel-General Central de Khatam al-Anbiya, afirmou que Teerão mantém a vantagem no campo militar, incluindo na gestão do Estreito de Ormuz, e não permitirá ao presidente norte-americano "criar narrativas falsas sobre a situação no terreno".

Ali Abdollahi acrescentou ainda que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão levou Israel e os EUA "ao desespero e à exaustão, forçando-os a solicitar desesperadamente um cessar-fogo".
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RTP /

Israel afirma que Hezbollah libanês será desarmado por "meios militares e diplomáticos"

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Israel pretende desarmar o Hezbollah por "meios militares e diplomáticos", declarou esta terça-feira o ministro israelita da Defesa, Israel Katz.

"O objetivo estratégico da campanha no Líbano é o desarmamento do Hezbollah (...) através de uma combinação de medidas militares e diplomáticas", afirmou o ministro, numa cerimónia que comemorava o dia nacional em homenagem aos soldados mortos nas guerras de Israel.

Um cessar-fogo marcado por vários incidentes entrou em vigor na sexta-feira entre Israel e o movimento pró-Irão Hezbollah, e novas negociações "diretas" entre o Líbano e Israel vão decorrer esta quinta-feira em Washington, cerca de dez dias depois da primeira sessão, informou um funcionário do Departamento de Estado norte-americano à AFP esta segunda-feira.

Mas o ministro da Defesa ameaçou o Governo libanês com a continuidade das operações militares caso "continue a desrespeitar as suas obrigações".

"Responderemos na mesma moeda a qualquer ataque" vindo do Líbano, disse Israel Katz.

"O objetivo estratégico da campanha no Líbano é desarmá-lo (...) através de uma combinação de medidas militares e diplomáticas", afirmou Katz. Na segunda-feira, um porta-voz do exército israelita em árabe alertou os residentes de várias aldeias no sul do Líbano para não regressarem, afirmando que as atividades do Hezbollah na zona violavam o cessar-fogo.
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RTP /

Irão executa homem acusado de ligações à Mossad

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O Irão executou um homem acusado de ser líder de uma rede ligada ao serviço de informações israelita Mossad e de incendiar uma mesquita em Teerão durante os protestos de janeiro, informou o portal de notícias do poder judicial Mizan.

O Mizan identificou o homem como Amirali Mirjafari, afirmando que tinha sido condenado por incendiar a mesquita Qolhak, em Teerão, e por liderar atividades contra a segurança.

A sua sentença de morte foi confirmada pelo Supremo Tribunal e executada esta terça-feira, acrescentou o Mizan.
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Alerta Agência Europeia da Energia
RTP /

Mundo está a viver a "pior crise" energética da história

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A guerra entre os EUA e Israel contra o Irão está a criar a pior crise energética alguma vez enfrentada pelo mundo, afirmou o responsável da Agência Internacional de Energia (AIE), que aconselha 32 países membros em matéria de abastecimento e segurança energética.

“Esta é, de facto, a maior crise da história”, disse Fatih Birol à rádio France Inter numa entrevista transmitida na manhã desta terça-feira.

“A crise já é enorme, se juntarmos os efeitos da crise do petróleo e da crise do gás com a Rússia.”

Birol afirmou que serão necessários cerca de dois anos para recuperar a produção de energia perdida no Médio Oriente devido à guerra.

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel contra o Irão no final de fevereiro, Teerão fechou efetivamente o Estreito de Ormuz às embarcações, permitindo a passagem apenas de um número relativamente reduzido de navios de países “amigos”, como a China, a Malásia e o Paquistão.

O encerramento efetivo do estreito, por onde passa normalmente cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, e os danos nas infraestruturas regionais provocaram a maior disrupção no mercado petrolífero global da sua história, acrescentou a AIE (Agência Internacional de Energia).

Isto levou a receios de uma recessão global e fez com que os preços globais da energia disparassem, levando os países a implementar o racionamento de combustível e restrições ao consumo de eletricidade.

Os EUA continuam a bloquear o estreito depois de terem apreendido um navio cargueiro de bandeira iraniana no domingo, prolongando ainda mais o sofrimento económico sentido em todo o mundo, especialmente pelos países mais pobres que dependem da importação de energia.
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Lusa /

Preço do petróleo Brent cai 1,55% à espera de negociações entre EUA e Irão

O preço do petróleo Brent estava hoje a cair 1,55, com os mercados à espera de saber se os Estados Unidos (EUA) e o Irão se voltarão a reunir para negociações de paz no Paquistão.

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O preço do petróleo Brent, que serve de referência para a Europa, caía 1,55% e estava a ser negociado a 93,98 dólares (79,82 euros) no mercado de futuros de Londres, às 07:00 (mesma hora em Lisboa), de acordo com dados da Bloomberg.

O crude West Texas Intermediate, usado como referência nos EUA, também caiu 1,75% para 85,89 dólares (72,95 euros) por barril, acrescentou a agência de notícias financeiras.

O Brent para entrega em junho tinha recuperado acentuadamente na segunda-feira, com uma subida superior a 5%, no meio de uma nova escalada de tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

Isto depois de Teerão ter voltado a fechar o estreito de Ormuz, na sequência do ataque e apreensão, por parte da Marinha norte-americana, de um navio cargueiro de bandeira iraniana que tentou atravessar o bloqueio naval imposto por Washington.

Neste contexto de tensões renovadas entre os dois países, que ameaçam as negociações de paz, o presidente do parlamento iraniano, que lidera a delegação de Teerão nas conversações com os Estados Unidos, advertiu hoje que não aceitarão "negociações à sombra das ameaças".

Mohammad Bagher Qalibaf voltou a denunciar as violações do cessar-fogo vigente pelos EUA e o bloqueio naval imposto aos portos iranianos, e afirmou que o Irão está a preparar novas estratégias para retomar o conflito armado.

Os futuros das principais bolsas europeias registaram uma ligeira subida na aberta da sessão de hoje.

Às 07:30 (06:30 em Lisboa), os futuros da Bolsa de Frankfurt subiam 0,5%, os da Bolsa de Londres 0,23%, enquanto e o índice Euro Stoxx 50, que acompanha o desempenho das 50 maiores empresas por capitalização bolsista na zona euro, registava uma subida de 0,51%.

Antes da abertura das bolsas europeias, os mercados asiáticos apresentaram resultados mistos, com o índice Shanghai Composite a cair 0,07%, enquanto o Nikkei de Tóquio subiu 1,14% e o Hang Seng de Hong Kong ganhou 0,4%.

Os futuros dos EUA subiram ligeiramente depois de terem fechado em baixa ligeira na segunda-feira.

O euro desvalorizou, negociando a 1,178 dólares, enquanto o ouro caiu 0,5% para 4.796,94 dólares (4.074,47 euros) e a prata negociava a 79,32 dólares (67,37 euros), com uma queda de 0,51%.

O Bitcoin, a moeda digital mais popular no mundo, caiu 0,57% para 75.879,1 dólares (64.451,71 euros).

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RTP /

Conselho de Segurança da ONU condena morte de militar francês no Líbano

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Os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) condenaram o ataque que matou um soldado francês e feriu outros três no Líbano, dois em estado grave, no sábado.

Expressando as "mais profundas condolências" às famílias das vítimas, os 15 membros do Conselho reiteraram, em comunicado divulgado na segunda-feira, que "os soldados da paz nunca devem ser alvo de ataques" e pediram que os responsáveis ​​sejam "levados à justiça sem demora".
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RTP /

Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia discutem suspensão de acordo de associação com Israel

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Os ministros dos Negócios Estrangeiros (MNE) da União Europeia (UE) reúnem-se hoje no Luxemburgo para discutir a suspensão do acordo de associação com Israel e tentar desbloquear o 20.º pacote de sanções à Rússia.

A reunião começa às 10h15, no Luxemburgo, e terá quatro pontos de agenda: os atuais acontecimentos no Médio Oriente, com uma intervenção do primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, a guerra na Ucrânia, o Cáucaso do Sul e a situação no Sudão.

O Governo português estará representado na reunião pela secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos.

No que se refere ao Médio Oriente, um dos principais temas em discussão é a suspensão do acordo de associação entre a UE e Israel, que tem sido frequentemente contestado desde o início da guerra na Faixa de Gaza, mas que voltou à ordem do dia com a ofensiva israelita no Líbano, a extensão de colonatos na Cisjordânia e a aprovação, no parlamento israelita, da pena de morte para palestinianos condenados por ataques terroristas.
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RTP /

Pelo menos quatro pessoas morreram em Gaza após ataques das forças israelitas

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Pelo menos quatro pessoas foram mortas hoje em novos ataques do exército israelita contra o sul da Faixa de Gaza, segundo fontes do jornal palestiniano Filastin.

O jornal refere que pelo menos três pessoas foram mortas na sequência de um ataque com um aparelho aéreo não tripulado (drone) na zona de Al Amal, Khan Yunis, no sul de Gaza.

As mesmas informações sobre o ataque com drone foram igualmente difundidas pela agência de notícias palestiniana WAFA que identificou as vítimas.

Segundo o jornal Filastin, além dos três mortos no sul do enclave palestiniano, uma residente de Beit Lahia, norte de Gaza, foi vítima de disparos das forças de Israel.

O Exército israelita ainda não se pronunciou sobre estes ataques.
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RTP /

Ministros dos Transportes da União Europeia discutem hoje impactos do conflito no Médio Oriente

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A maior preocupação é a pressão que a crise dos combustíveis pode ter na aviação, assim como as perturbações nas rotas e os riscos para a logística global. 

Miguel Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, participa neste encontro por videoconferência. Ontem, o ministro garantiu que a TAP não enfrenta uma crise de abastecimento de jet fuel. 

Amanhã, a Comissão Europeia deverá apresentar um pacote de medidas para aliviar a crise energética.
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RTP /

“Novas cartas” se ataques forem retomados

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O presidente do parlamento iraniano afirma que Teerã está preparando "novas cartas na manga" caso os combates com os EUA sejam retomados.
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RTP /

JD Vance deverá deslocar-se hoje para o Paquistão

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Os media nos Estados Unidos afirmam que JD Vance vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irão. 

Já ontem havia a indicação de que Vance estaria a caminho, que foram entretanto desmentidas. Hoje, volta a haver notícias nesse sentido.
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Negociações em dúvida

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Os media nos Estados Unidos afirmam que JD Vance vai sair esta terça-feira dos EUA rumo ao Paquistão com o intuito de retomar as negociações de paz com o Irão. No entanto, não há confirmação por parte do Irão de que vá participar. O cessar-fogo termina esta quarta-feira e Trump já visou que sem acordo, será “altamente improvável” prolongá-lo.

Fontes da CNN avançam que a segunda ronda de negociações poderão decorrer na quarta-feira.
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"É altamente improvável que o prolongue"
RTP /

Donald Trump. Cessar-fogo termina quarta-feira e é "altamente improvável" prolongá-lo sem acordo

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O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que considera agora o cessar-fogo com o Irão irá terminar "na noite de quarta-feira, hora de Washington", mas que é "altamente improvável" que o prolongue caso não seja alcançado um acordo.

O cessar-fogo estava originalmente previsto para expirar na noite de terça-feira, hora do leste dos EUA.

"É altamente improvável que o prolongue", disse Trump à Bloomberg numa entrevista por telefone. O cessar-fogo estava originalmente previsto durar duas semanas e começou na noite de 7 de abril.

"Não me vou precipitar num mau acordo. Temos todo o tempo do mundo", disse Trump na entrevista.

Quando questionado se esperaria que os combates recomeçassem imediatamente caso não chegassem a acordo, Trump respondeu: "Se não houver acordo, certamente esperaria".

Anteriormente, Trump tinha demonstrado hesitação em relação à possibilidade de prolongar o cessar-fogo. Durante uma sessão de perguntas e respostas com jornalistas, na semana passada, foi questionado cinco vezes sobre a possibilidade de prolongar o cessar-fogo e ofereceu três respostas diferentes.

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