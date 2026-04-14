Euro volta a subir e aproxima-se do patamar dos 1,18 dólares

Pelas 18:01 (hora de Lisboa) a moeda única seguia a negociar a 1,1793 dólares, face aos 1,1726 dólares de segunda-feira.

O euro caiu face à libra e avançou em relação ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1793 dólares.

As bolsas recuperaram hoje, tendo em conta uma queda moderada do preço do petróleo e após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter afirmado, na segunda-feira, que o Irão entrou em contacto com Washington para uma nova ronda de negociações, depois da conclusão sem acordo do encontro do último fim de semana.

Depois destas declarações de Trump reacenderam-se as esperanças de um possível acordo.

Por sua vez, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, assegurou na segunda-feira que as negociações com o Irão não foram um fracasso total e insistiu que "avançaram muito" à espera de que Teerão aceite os pontos-chave das solicitações norte-americanas.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu hoje drasticamente as previsões de crescimento para a região do Médio Oriente e Norte da África, devido à guerra entre Irão, Estados Unidos e Israel, que se estendeu ao Golfo Pérsico.

No relatório Perspetivas da Economia Mundial, a instituição prevê um crescimento de 1,1% em 2026, abaixo dos 3,2% projetados para 2025, visto que a região sofreu "o impacto mais direto do conflito".

A projeção anterior, publicada em janeiro, era de um crescimento de 3,9%.

Após a ofensiva israelita e americana contra o Irão, iniciada em 28 de fevereiro, Teerão retaliou atacando bases americanas no Golfo, bem como infraestrutura como refinarias de petróleo, complexos de gás e centrais.

Divisas......................hoje.......................segunda-feira

Euro/dólar................1,1793..............................1,1726

Euro/libra.................0,86926...........................0,87017

Euro/iene....................187,33............................187,04

Dólar/iene....................158,85...........................159,51