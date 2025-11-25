Euro volta a subir e aproxima-se dos 1,16 dólares

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a negociar a 1,1581 dólares, face aos 1,1518 dólares de segunda-feira.

Por outro lado, o euro recuou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio de referência do euro em 1,1551 dólares.

Foram hoje divulgados dados de vendas a retalho, preços ao produtor e confiança do consumidor nos EUA, que foram mais fracos do que o esperado.

As vendas a retalho nos EUA subiram 0,2% em setembro em comparação com o mês anterior, menos do que o esperado, enquanto a confiança do consumidor caiu 6,8 pontos em novembro, para 88,7 pontos, o nível mais baixo desde abril de 2005.

Neste cenário, aumentaram as expectativas dos mercados de que a Reserva Federal (Fed) vai cortar as taxas de juro em dezembro.

Divisas.......................hoje.......................segunda-feira

Euro/dólar...................1,1581...........................1,1518

Euro/libra..................0,87737..........................0,87917

Euro/iene....................180,57...........................180,69

Dólar/iene...................155,90...........................156,88