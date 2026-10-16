Euro volta a subir e estabiliza-se nos 1,12 dólares
O euro voltou hoje a subir e estabilizou-se nos 1,12 dólares, barreira que ultrapassou na sessão anterior, no mesmo dia em que o Presidente dos EUA descartou o uso de armas nucleares contra o Irão.
Às 18:08 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1219 dólares, quando na quinta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1207 dólares.
O euro também subiu em comparação com o iene, mas recuou face à libra.
O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1253 dólares.
Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1208 e 1,1269 dólares.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que não utilizará armas nucleares contra o Irão, mas não excluiu recorrer à chamada `Mãe de Todas as Bombas`.
"Não vou usar armas nucleares. Não temos necessidade de o fazer", assegurou Trump numa entrevista concedida na quinta-feira à estação conservadora Newsmax.
O Presidente norte-americano também afastou a possibilidade de enviar tropas terrestres para o Irão, numa altura em que Washington pondera uma eventual intensificação das operações militares no Médio Oriente.
As declarações surgiram depois de a estação CNN ter noticiado que a Casa Branca pondera utilizar a bomba GBU-43/B, conhecida pela sigla MOAB e pela designação Mãe de Todas as Bombas, o maior engenho explosivo convencional do arsenal norte-americano, após as eleições intercalares norte-americanas de 03 de novembro.
"A Mãe de Todas as Bombas não é nuclear. É uma bomba extremamente grande, é como uma pequena bomba nuclear", afirmou Trump.
O chefe de Estado não desmentiu a informação divulgada pela CNN nem esclareceu se já autorizou a utilização daquele armamento.
Divisas..................hoje..................quinta-feira
Euro/dólar...............1,1219......................1,1207
Euro/libra...............0,84284....................0,84508
Euro/iene................177,48..................... 177,23
Dólar/iene...............158,19......................158,14