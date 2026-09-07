Euro volta às subidas mas continua na barreira dos 1,16 dólares

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,1628 dólares, quando na sexta-feira, pela mesma hora, negociava a 1,1620 dólares.

O euro desceu em comparação com a libra e com o iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou hoje o câmbio de referência do euro em 1,1622 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,1607 e 1,1635 dólares.

O Kremlin afirmou hoje "não excluir" a retomada de negociações entre Moscovo, Kiev e Washington para encontrar uma solução para a guerra na Ucrânia, após a visita dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Também não excluímos a retomada do formato trilateral, mas ainda é muito cedo para falar sobre o local e datas específicos", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, à comunicação social.

Peskov argumentou que "qualquer tentativa (...) constitui um passo em direção à paz" e agradeceu aos negociadores norte-americanos.

Steve Witkoff e Jared Kushner deslocaram-se no sábado a Moscovo para se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin, e no domingo foram pela primeira vez a Kiev, onde se encontraram com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Segundo um alto responsável da presidência ucraniana, os enviados do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentaram a ambos os chefes de Estado novas propostas "mais eficazes" para pôr fim à guerra na Ucrânia, iniciada pela invasão russa do país vizinho a 24 de fevereiro de 2022.

Divisas....................hoje.................sexta-feira

Euro/dólar.................1,1628....................1,1620

Euro/libra.................0,85844..................0,85951

Euro/iene...................179,42...................181,31

Dólar/iene..................154,30...................156,03