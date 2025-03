Eurobarómetro. Portugal, país europeísta com imagem muito positiva da União Europeia

Prioridades para os próximos tempos

A análise por idade permite perceber que a saúde pública é a prioridade para os jovens portugueses os 15 e os 24 anos e para os cidadãos com mais de 55 anos.

Os valores da União Europeia e a proteção dos cidadãos

No que se refere ao papel que a União deve ter na proteção dos cidadãos contra crises globais e riscos de segurança, 66 por cento dizem que deve ser mais importante no futuro. Apenas dez por cento dizem que deve ser uma preocupação menor e 21 por cento dizem que deve continuar igual.



A qualidade de vida dos europeus

Tal como a média dos europeus, 14 por cento dos portugueses admitem que a qualidade de vida vai piorar e 42 por cento dizem que não devem sentir alterações.



Nota: este Eurobarómetro, publicado pelo Parlamento Europeu, baseia-se em 26.354 entrevistas presenciais, realizadas nos 27 estados-membros entre os dias 9 de Janeiro e 4 de fevereiro e cidadãos com mais de 15 anos de idade.

Curiosamente,. Noventa e três por cento dos mais jovens têm boa imagem da união europeia e- uma percentagem que vai ser menor à medida que a idade aumenta.Mesmo assim,: são 43 por cento os que pensam desta forma.quando questionados sobre as questões que os eurodeputados mais devem valorizar.. Mais do dobro da média europeia. Apenas dois países têm esta como prioridade máxima: Portugal e a Letónia.Os inquiridos entre os 40 e os 54 anos têm como prioridade a luta contra a inflação, o aumento dos preços e o custo de vida e só depois escolhem a saúde pública.Os suecos defendem que deve ser a ação climática. A Dinamarca, a Lituânia, a Finlândia, os Países Baixos e Alemanha consideram que deve ser a defesa e segurança. O Chipre e o Luxemburgo destacam a luta contra a pobreza e os restantes países optam pela luta contra a inflação, aumento dos preços e do custo de vida como prioridade.Já no que se refere aos valores:; seguem-se os valores da democracia, proteção dos Direitos Humanos e liberdade de expressão;Portugal está entre os países que consideram que a União Europeia deve ter um papel mais importante nesta questão: 76 por cento dos portugueses inquiridos defendem que a União deve proteger ainda mais os cidadãos, são dez pontos percentuais acima da média europeia quando a Suécia é o país que defende uma maior intervenção.Este Eurobarómetro perguntou ainda aos europeus qual a área em que a União Europeia se deve focar mais para poder reforçar a sua posição no mundo.Defesa e segurança, disseram 76 por cento dos cidadãos, que apontam a competitividade, a economia e a indústria como as áreas seguintes e a independência energética, a segurança alimentar e a agricultura como as questões a que, depois, a União Europeia deve dar prioridade.Portugal inverte as prioridades:. São 41 por cento os que pensam desta forma. Só depois referem a defesa e a segurança, e a segurança alimentar e a agricultura.No que se refere à qualidade de vida, 51 por cento dos europeus acreditam que não vai mudar nos próximos cinco anos, 33 por cento dizem que vai baixar e 14 admitem que pode subir.. Neste Eurobarómetro são 35 por cento os que assim pensam alguns pontos percentuais acima dos que assim pensavam em julho do ano passado.Em todos os outros intervalos analisados há mais portugueses a dizer que a qualidade de vida vai piorar do que a admitir que pode haver uma mudança para melhor.A França é o país onde vivem os cidadãos mais pessimistas: 53 por cento consideram que a qualidade de vida vai diminuir nos próximos 5 anos.Itália regista o maior número de otimistas porque só 11 por cento consideram que vai piorar.Setenta e quatro por cento dos europeus consideram que o país beneficiou por fazer parte da União Europeia.E porquê? Para 46 por cento dos cidadãos nacionais porque a União Europeia contribuiu para o crescimento económico de Portugal. É a razão mais destacada pelos portugueses que também consideram que, por fazer parte da União Europeia, Portugal tem uma voz mais forte no mundo e as pessoas têm mais oportunidades de trabalho.