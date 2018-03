EuroBic passa de prejuízo a lucro de 25 milhões de euros em 2017

Lusa28 Mar, 2018, 13:30 | Economia

Em 2016, o banco teve prejuízos de 22,7 milhões de euros, penalizado pelas imparidades registadas por causa da reestruturação da dívida da PT International Finance.

"O EuroBic registou em 2017 uma evolução positiva do seu nível de atividade, tendo o volume de negócios do banco aumentado em cerca de 500 milhões de euros (5,2%), permitindo que o seu ativo total se expandisse para 7,1 mil milhões de euros (mais 9,5% face a dezembro de 2016)", refere.

O crédito à habitação registou um aumento de quase 37% durante 2017, numa evolução que, segundo o EuroBic, "permitiu reforçar de forma significativa" a presença do banco neste segmento.

Num ambiente de concorrência, caracterizado por descida das taxas de juro e estreitamento dos 'spreads', o EuroBic diz que manteve a sua margem financeira, tendo-a ampliado ligeiramente em 1,5 milhões de euros.

O produto bancário corrente do banco aumentou em 9,3 milhões de euros (5,8%).

"Este resultado deve-se, em grande parte, ao esforço desenvolvido pela rede comercial na expansão da atividade, à revisão das taxas ativas e passivas praticadas e à revisão do preçário de produtos e serviços", sinaliza.

Em termos de qualidade do crédito, o rácio de crédito em risco baixou ligeiramente de 7,4% para 7,3%, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017.

O reforço da solvabilidade do banco "está bem sublinhado pela evolução do rácio Common Equity Tier I (elementos de capital de maior qualidade), que aumentou de 11,9% para 12,2% neste período (12,9% após incorporação do resultado do exercício)".

O resultado já incorpora os cerca de 1,9 milhões de euros que serão distribuídos pelos colaboradores a título de participação nos lucros.

Em 2017 deu-se a mudança de marca do Banco BIC Português, S.A., que passou a designar-se por EuroBic.

O banco diz estarem em curso iniciativas para reforçar e melhorar a capacidade de resposta da instituição através da sua rede de agências e de gabinetes de empresas, dotadas de novas funcionalidades, do centro de atendimento dos clientes ('contact center') e dos canais digitais.

O EuroBic tem os mesmos acionistas do banco BIC Angola, a empresária Isabel dos Santos e o luso-angolano Fernando Teles.