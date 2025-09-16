Eurobic/Abanca admite "reorganização da rede de agências" e saídas voluntárias

No seguimento de notícias divulgadas hoje, com base em declarações dos sindicatos após uma reunião, que davam conta do encerramento de 24 balcões e de rescisões por mútuo acordo com 60 trabalhadores, fonte oficial do banco indica à Lusa que "a definição da nova estrutura comercial resultante do processo de integração obriga a uma reorganização da rede de agências".

O banco recorda que em julho de 2024 "adquiriu o EuroBIC, assumindo a designação comercial de EuroBic Grupo Abanca", sendo que "com o objetivo de simplificar a estrutura do negócio, ambas as entidades têm vindo a ser integradas, unificando-se sob a marca Abanca, operação que ficará concluída em novembro de 2025".

"A nova estrutura contempla a integração geográfica de 24 agências em sucursais próximas, por se encontrarem num raio de proximidade entre elas", explica fonte oficial, acrescentando que "esta estratégia está orientada para um modelo organizacional ajustado à realidade do negócio bancário".

Além disso, estão também a ser negociadas saídas voluntárias, até 60 colaboradores e a possibilidade de contemplar até 10 pré-reformas, que o banco considera ser "uma medida necessária, que abrange unicamente a rede comercial".

"O processo está a ser conduzido de forma transparente, equilibrada e justa", reitera, acrescentando que "neste processo não está previsto mais encerramentos de agências ou rescisões".

Segundo os sindicatos, o banco deverá avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo e de pré-reformas a que se poderão candidatar voluntariamente todos os trabalhadores da área comercial interessados em deixar o grupo, "sendo dada preferência àqueles alocados aos balcões a encerrar".

Os trabalhadores interessados deverão comunicar o seu interesse ao departamento de Relações Humanas da empresa até 19 deste mês.

Em caso de rescisão por mútuo acordo, os trabalhadores poderão ter acesso ao subsídio de desemprego, uma indemnização correspondente a 1,5 salários para cada ano de antiguidade, manutenção das condições para créditos em vigor, seguro de saúde por 12 meses e apoio na procura de novo emprego.

Já no caso das pré-reformas -- atribuíveis a trabalhadores com idade igual ou superior a 60 anos a 31 de dezembro de 2025 --, é atribuída uma suspensão do trabalho até à idade legal da reforma mediante o recebimento de 60% do salário e a manutenção das atuais condições dos contratos de crédito.

O Abanca concluiu a compra do EuroBic em julho do ano passado, com o grupo a tornar-se, com esta aquisição, na sétima entidade bancária em Portugal.

A operação foi concluída oito meses após o acordo de compra e venda assinado pelas duas partes e depois de recebidas as aprovações dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e o Banco Central Europeu.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos (APB), em junho de 2024, o EuroBic tinha 1.430 trabalhadores e o Abanca tinha 401 funcionários.