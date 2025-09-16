Eurobic/Abanca avança com fecho de 24 balcões e rescisão com 60 trabalhadores

A intenção foi hoje divulgada pelos três sindicatos do setor bancário afetos à UGT - Mais Sindicato, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias (SBC) - e surge depois de uma reunião realizada na segunda-feira.

No encontro, o banco comunicou que após mapear a sua área comercial "decidiu encerrar 24 balcões devido à sua sobreposição geográfica com outros".

Aos sindicatos, a instituição, resultante da compra do Eurobic pelo espanhol Abanca, disse ainda que o objetivo é a rescisão com 60 trabalhadores, havendo 10 vagas para pré-reformas.

Para isso, o banco deverá avançar com um programa de rescisões por mútuo acordo e de pré-reformas a que se poderão candidatar voluntariamente todos os trabalhadores da área comercial interessados em deixar o grupo, "sendo dada preferência àqueles alocados aos balcões a encerrar".

Os trabalhadores interessados deverão comunicar o seu interesse ao departamento de Relações Humanas da empresa até 19 deste mês.

A Lusa questionou o Eurobic/Abanca, estando a aguardar resposta.

O Abanca concluiu a compra do EuroBic em julho do ano passado, com o grupo a tornar-se, com esta aquisição, na sétima entidade bancária em Portugal.

A operação foi concluída oito meses após o acordo de compra e venda assinado pelas duas partes e depois de recebidas as aprovações dos reguladores, a Autoridade da Concorrência e o Banco Central Europeu.

Já este ano, em 28 de janeiro, a Lusa questionou o Abanca sobre eventual redução de trabalhadores em Portugal.

"Não está planeado", afirmou fonte oficial no dia em que o grupo espanhol Abanca apresentou em Santiago de Compostela (Galiza, em Espanha) as contas de 2024.

Segundo dados da Associação Portuguesa de Bancos (APB), em junho de 2024, o EuroBic tinha 1.430 trabalhadores e o Abanca tinha 401 funcionários.