Eurodeputados aprovam cláusula que salvaguarda agricultores da UE no acordo com Mercosul

A alteração legislativa foi aprovada com 461 votos favoráveis, 161 contra e 70 abstenções, durante o plenário em Estrasburgo (França), o último de 2025.

O Mercosul inclui o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Bolívia.

A Venezuela está suspensa por incumprimento dos requisitos democráticos inerentes à integração nesta organização político-económico.