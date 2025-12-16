Economia
Eurodeputados aprovam cláusula que salvaguarda agricultores da UE no acordo com Mercosul
O Parlamento Europeu (PE) aprovou hoje uma cláusula para salvaguardar os agricultores da União Europeia (UE) no acordo com os países do Mercosul.
A alteração legislativa foi aprovada com 461 votos favoráveis, 161 contra e 70 abstenções, durante o plenário em Estrasburgo (França), o último de 2025.
O Mercosul inclui o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e a Bolívia.
A Venezuela está suspensa por incumprimento dos requisitos democráticos inerentes à integração nesta organização político-económico.
