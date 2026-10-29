Eurodeputados pediram à China que negoceie acordo para evitar guerra comercial

Esta posição foi transmitida por uma delegação de sete eurodeputados que terminou hoje uma visita de dois dias à China, numa altura em que vários responsáveis europeus têm alertado que o défice comercial com a China atingiu mil milhões de euros por dia em 2025.

Em comunicado, o Parlamento Europeu (PE) refere que, nas suas reuniões com as autoridades chinesas, incluindo com o ministro do Comércio, Wang Wentao, os eurodeputados avisaram que ninguém beneficiaria de uma guerra comercial.

Nesse sentido, pediram que se trabalhe com base nos recentes "passos positivos" que foram dados, designadamente o facto de a China ter aceitado reduzir significativamente as exportações de automóveis híbridos para a UE, para que se elabore um acordo comercial mais abrangente.

"Deixámos claro aos nossos homólogos chineses que esperamos que, no futuro, mais setores sejam abrangidos por esta abordagem, a par de uma implementação credível dos compromissos já assumidos", refere o eurodeputado Bernd Lange, presidente da Comissão do Comércio Internacional do Parlamento Europeu e que liderou esta delegação.

O eurodeputado defende que um acordo comercial mais abrangente é importante "não só para melhorar as relações comerciais, mas também para reforçar os laços económicos e políticos" entre a União Europeia (UE) e a China.

Por sua vez, o eurodeputado Pascal Canfin, redator do PE para as relações comerciais com a China e que também integrou esta delegação, refere que a visita foi importante para o PE transmitir "um sentido de urgência quanto à necessidade de estabilizar e reequilibrar" o comércio entre as duas partes.

"A interdependência está no centro das nossas relações, o que não é necessariamente negativo. No entanto, o modelo de exportação chinês é simplesmente insustentável para a UE", salienta.

O eurodeputado recorda que a UE dispõe de instrumentos de retaliação caso verifique "um desequilíbrio" nas suas relações comerciais, numa ameaça velada à China, e defende que o bloco está disponível para o diálogo, mas precisa de "ver resultados".

Saudando o acordo alcançado no início do mês sobre as exportações de carros híbridos, Pascal Canfin considera que essas conversas criaram "uma dinâmica positiva e produziram resultados concretos".

"Esperamos poder dar continuidade a este espírito de cooperação e alcançar mais resultados em benefício dos cidadãos de ambas as partes num futuro próximo", referiu.