Eurogrupo escolhe novo presidente entre três candidatos

O Governo português vai apoiar Donohoe na recandidatura à liderança do Eurogrupo, cargo que ocupa desde 2020.





Paschal Donohoe sucedeu no cargo ao antigo ministro das Finanças português e atual governador do Banco de Portugal.



Mário Centeno foi presidente do Eurogrupo entre janeiro de 2018 e julho de 2020.

O Eurogrupo foi criado em 1997 e qualquer ministro em funções com responsabilidade pelas Finanças de um Estado-membro da zona euro pode ser eleito presidente deste fórum informal.







A zona do euro é formada por 20 países que adotam o Euro como moeda única e oficial do país.



