Eurogrupo escolhe vice-presidente do BCE, Mário Centeno é um dos candidatos





Em comunicado enviado às redações a 9 de janeiro, o Ministério das Finanças confirmou então ter "recebido a manifestação de interesse" de Centeno, "tendo apresentado a candidatura" um dia antes.





O cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) é o segundo mais elevado no conselho de direção da instituição bancária e desempenha um papel central na definição e implementação da política monetária da Zona Euro.





Entre as suas funções estão a implementação das decisões de política monetária e a tomada de decisões sobre taxas de juro, programas de liquidez e medidas de estabilidade financeira, como estipulado no Estatuto do Sistema Europeu de Bancos Centrais.

Os rivais de Centeno





Na corrida à vice-presidência do BCE, Mário Centeno tem cinco rivais: o governador do banco central da Letónia, Martins Kazaks; o governador do banco central da Estónia, Madis Müller; o governador do banco central da Finlândia e ex-comissário europeu para Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn;o antigo ministro das Finanças da Lituânia, Rimantas Sadzius e ainda o governador do banco central da Croácia, Boris Vujcic.





Há dias, numa declaração por escrito, o Parlamento Europeu afirmou que, desta lista de concorrentes, considera Mário Centeno e Martins Kazaks, governador do banco central da Letónia, como "candidatos preferenciais para o cargo".





A presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu acrescentou que essa mesma informação já tinha sido transmitida ao presidente do Eurogrupo.

Na sequência da votação, o Conselho da União Europeia adotará uma recomendação ao Conselho Europeu (ao nível de líderes), deliberando por maioria qualificada reforçada dos países do euro.





c/Lusa

Antigo ministro das Finanças e antigo governador do Banco de Portugal,Seja quem for o(ou seja, pelo menos 16 dos 21 países do euro), representando pelo menos 65% da população.