Eurogrupo vai eleger nova vice-presidência do BCE e Centeno é um dos nomes apontados

A reunião decorre em Bruxelas e o tema será o último ponto da agenda dos ministros das Finanças da zona euro. O sucessor de Luis de Guindos — cujo mandato termina no final de maio — será escolhido entre Mário Centeno, Mārtiņš Kazāks (Letónia), Madis Müller (Estónia), Olli Rehn (Finlândia), Rimantas Šadžius (Lituânia) e Boris Vujčić (Croácia).





Uma eleição que apresenta muitos e bons candidados e que o ministro das Finanças, Miranda Sarmento, diz ser uma forte concorrência para o nome proposto e apreentado pelo Governo português, o de Mario Centeno, apesar deste já ter estado a presidir o Eurogrupo.

A decisão exige o apoio de 72% dos Estados‑membros do euro, equivalente a pelo menos 16 dos 21 países, representando no mínimo 65% da população da área da moeda única. Após a deliberação do Eurogrupo, o Conselho da União Europeia emitirá uma recomendação ao Conselho Europeu, que tomará a decisão final depois de ouvir o BCE e o Parlamento Europeu.





Na semana passada, a comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu considerou Mário Centeno e Mārtiņš Kazāks como os candidatos preferenciais, embora esta posição não seja vinculativa e não interfira na escolha formal. Os eurodeputados ouviram informalmente os seis candidatos no mesmo dia.





A candidatura de Centeno foi formalmente apresentada pelo Governo português, após pedido do próprio. A votação no Eurogrupo está prevista para as 17h00 (hora local, menos uma em Lisboa).





Aos 59 anos,