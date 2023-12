Euronext admitiu à cotação 64 novas empresas em 2023

Num resumo da atividade da empresa, hoje divulgado, a Euronext precisa que a admissão à cotação destas 64 novas empresas representam 2.500 milhões de euros de novo capital captado e 40% do número total de novas cotações de ações na Europa.

"A Euronext é a maior `pool` de liquidez da Europa e gere 25% da atividade de negociação de ações europeias no seu mercado único com sete pontos de cotação em Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo, Milão e Paris", precisa.

Das 64 novas empresas admitidas em 2023, a Euronext destaca a Seacrest Petroleo - (356 milhões de euros de capitalização bolsista, 221 milhões de euros obtidos aquando da admissão à cotação) - um grande operador brasileiro do setor do petróleo e do gás, admitido em Oslo.

Destaca também a Lottomatica - (2,2 mil milhões de euros de capitalização bolsista, 600 milhões de euros obtidos aquando da admissão à cotação) - o principal operador italiano no mercado legal de jogos de azar, que concluiu uma colocação privada em Milão.

E ainda a Ferrovial - (21,0 mil milhões de euros de capitalização bolsista)- um dos principais operadores mundiais de infraestruturas com sede em Espanha, optou por uma cotação direta em Amesterdão.

No resumo da atividade da empresa, a Euronext, que inclui além da bolsa de Lisboa, as de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Milão, Oslo e Paris, indica que em 28 de dezembro acolhia cerca de 1.900 emitentes de ações no valor de 6,6 biliões de euros em capitalização bolsista agregada.