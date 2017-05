Euronext anuncia lançamento de novo compartimento para `star ups` e PME

Lusa 17 Mai, 2017, 17:54 | Economia

"Desenhado para `start-ups` e PME, o Euronext Access+ vai auxiliar as empresas numa suave transição e na adaptação a outros mercados Euronext, nomeadamente no que respeita à comunicação com os investidores e à transparência", realçou em comunicado a entidade.

Além disto, a Euronext sublinhou que o novo compartimento (que integra o Euronext Access), "será um trampolim para outros mercados Euronext" e que "as empresas admitidas ao Access+ beneficiam de apoio adicional e as suas acções terão maior visibilidade".

De resto, a gestora das praças de Amesterdão, Bruxelas, Londres, Lisboa e Paris vai promover uma mudança nos nomes dos seus mercados para "facilitar a identificação e definição da oferta" da Euronext.

O Easynext passa a designar-se Euronext Access, o Alternext passa a Euronext Growth e o Euronext permanece como o mercado regulamentado do grupo, que vai ainda apostar num reforço do papel dos `listing sponsors` e num novo modelo de mercado dedicado às médias capitalizações com o objetivo de melhorar a liquidez destas empresas, em vigor a partir de 19 de junho.