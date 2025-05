Europa agrava direitos aduaneiros sobre produtos agrícolas russos e bielorrussos

O regulamento foi aprovado por 411 votos a favor, 100 votos contra e 78 abstenções.

A legislação atribui à Comissão Europeia a tarefa de acompanhar os aumentos de preços e os eventuais danos para o mercado interno ou para o setor agrícola da União Europeia, bem como tomar medidas para atenuar o impacto.

Importações aumentaram em 2024

Foi agora aprovada em plenário a proposta da Comissão Europeia de aumentar em 50 por cento os direitos aduaneiros da União Europeia sobre os produtos agrícolas provenientes da Rússia e da Bielorrússia que ainda não estavam sujeitos a direitos aduaneiros adicionais.Segundo um comunicado de imprensa publicado no site do Parlamento Europeu , “o objetivo da proposta, votada esta quinta-feira, é reduzir ainda mais a dependência da União Europeia em relação aos dois países.”.O documento prevê ainda um direito aduaneiro de 6,5 por cento sobre os adubos importados da Rússia e da Bielorrússia, acrescido de direitos entre 40 e 45 euros por tonelada para o período 2025-2026. Estas tarifas aumentarão para 430 euros por tonelada até 2028.. Também se pretende obter uma maior diversificação da produção de adubos da União Europeia, atualmente afetada pelos baixos preços das importações."Este regulamento, que aumenta gradualmente os direitos aduaneiros sobre os produtos provenientes da Rússia e da Bielorrússia, ajudará a evitar que a Rússia utilize o mercado da UE para financiar a sua máquina de guerra”, afirmou a relatora permanente para a Rússia no Parlamento Europeu, a letã Inese Vaidere.Para Inese Vaidere, “”, frisando que “”.“Mais importante ainda, a proposta inclui igualmente disposições de acompanhamento que permitem à Comissão acompanhar de perto o mercado dos adubos e tomar medidas em caso de subida dos preços”, acrescentou.As importações da União Europeia de ureia e fertilizantes à base de azoto provenientes da Rússia, já elevadas em 2023, aumentaram significativamente em 2024.Segundo a Comissão, “”.Para Bruxelas, “se não for controlada, tal situação poderá prejudicar a segurança alimentar da União Europeia e, no caso dos adubos em particular, deixar os países europeus vulneráveis a eventuais medidas coercivas por parte da Rússia”.No entanto, as medidas agora aprovadas “não incidem sobre o trânsito de todos os produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia para países terceiros, em consonância com o compromisso da UE de promover a segurança alimentar a nível mundial, em especial no que diz respeito aos países em desenvolvimento”.O que significa que “as operações de compra e venda de produtos agrícolas russos permanecem inalteradas, tal como o seu armazenamento em entrepostos aduaneiros da União Europeia, o seu transporte em navios da UE ou a prestação de serviços de seguros e de financiamento”.