Europa endurece posição mas organiza acolhimento dos imigrantes









No papel, a mudança é clara. Controlos mais rigorosos nas fronteiras, procedimentos de asilo acelerados, um mecanismo de solidariedade entre os Estados-membros. Além disso, há novas regras para facilitar a expulsão de migrantes que residem ilegalmente na União Europeia. O novo regulamento europeu vai facilitar as partidas forçadas, aumentar o número de detenções e introduzir centros de detenção para migrantes de fora da UE.

O sinal político da dissuasão

Outra realidade, mais discreta

Dissuasão versus adaptação

O muro demográfico

De acordo com o Eurostat, o serviço de estatística da União Europeia, a Europa terá cerca de 30 milhões de habitantes a menos até dois mil e cem.





O rácio entre ativos e reformados irá deteriorar-se drasticamente, com apenas cinco pessoas em idade ativa para cada três idosos.





Eurostat





Por outras palavras, a necessidade de mão de obra não vai desaparecer, vai explodir, e, no entanto, este facto está praticamente ausente do debate público.

Ao esforçar-se por conciliar o inconciliável, o encerramento declarado e a abertura de facto, a Europa não está a tomar uma decisão, está a gerir a situação.





Acima de tudo, evita cuidadosamente colocar a única questão que interessa: de que imigração precisa e em que condições está disposta a aceitar essa mesma imigração.

Olivier Hanrion / 22 abril 2026 16:03 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

À primeira vista, aEm vários Estados, o sinal é mesmo amplificado. Na Suécia, o Governo quer condicionar a residência dos estrangeiros a uma vida "honesta". Um critério vago que inclui ameaças à ordem pública, bem como as infrações menores puníveis com multa, e até o trabalho não declarado. A Dinamarca já abriu o caminho. Noutros países, a retórica política está alinhada: firmeza, controlo, dissuasão.O trauma de 2015, quando quase um milhão de pessoas procuraram refúgio na Europa, não está assim tão distante. As preocupações persistem.A Frontex reconhece que "a situação no Médio Oriente é suscetível de provocar novas deslocações de população na região nos próximos meses", embora até agora a agência europeia da guarda de fronteiras e costeira não tenha registado qualquer "impacto significativo" na situação migratória nas fronteiras da UE.Na frente. Porque,, mas igualmente estruturante.Em Espanha, o governo do socialistasem documentos. O objetivo declarado: trazer para a economia formal pessoas que já lá estão, a trabalhar mas sem direitos nem contribuições fiscais. AO caso italiano é ainda mais revelador. O governo da muito conservadora Giorgia Meloni está a adotar uma linha dura contra a imigração... enquanto organiza a regularização de centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros. Desde 2022, foram emitidas quase 500 mil autorizações e um novo plano prevê mais 500 mil entre 2026 e 2028.A mesma lógica aplica-se em França, mas a um nível inferior, onde as autoridades estão discretamente a facilitar as regularizações em setores sobre pressão.Não se trata de uma contradição, mas de uma estratégia implícita.Como explica Sylvie Sarolea, advogada e professora na Universidade Católica de Lovaina, especializada em direitos humanos e direito das migrações, "é necessário distinguir entre o sinal político de que a Europa controla as suas fronteiras e pretende ser mais rigorosa em matéria de migração e a realidade económica e social de que os migrantes já presentes na Europa precisam de ser integrados, especialmente porque já estão bem integrados no tecido económico".Porque os factos são teimosos: os migrantes não são uma abstração. Já cá estão, em Espanha, Itália, França, Bélgica... e ocupam muitas vezes empregos que os nacionais abandonam, apesar das políticas de formação."Ninguém fala disso", confirma Sylvie Sarolea, "Desde há cerca de quinze anos, a opinião pública foi preparada para ver a migração como um risco. Risco social, risco cultural, risco de segurança... mas raramente como um recurso ou uma necessidade estrutural".O resultado é que os responsáveis avançam disfarçadamente, "entalados" entre os constrangimentos económicos e os custos eleitorais. Endurecem o tom para tranquilizar, regularizam sem assumir responsabilidades.Para a jurista, esta ambiguidade tem um preço: