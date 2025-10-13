Europa não pode deixar China e EUA monopolizarem inovação tecnológica

"Acho que os países europeus precisam de perceber que não devemos deixar os Estados Unidos e a China tornarem-se os líderes tecnológicos e perder para aqueles dois países", afirmou, em contacto com o comité Nobel, em Estocolmo.

Aghion e o canadiano Peter Howitt foram premiados por desenvolverem um modelo matemático que descreve o processo de "destruição criativa", ou seja, quando a chegada ao mercado de um produto novo e melhor afasta as empresas que vendem os produtos mais antigos.

Philippe Aghion voltou a falar sobre a diferença de riqueza que se aprofundou entre os Estados Unidos e a zona euro desde a década de 1980.

"Após um período de recuperação da Europa em relação aos Estados Unidos em termos de Produto Interno Bruto (PIB) per capita entre a Segunda Guerra Mundial e meados dos anos 80", a diferença ampliou-se novamente, explicou o economista francês.

A principal razão é que a Europa não conseguiu implementar grandes inovações tecnológicas.

"Ficámos confinados a avanços tecnológicos médios, o que corresponde perfeitamente ao que o relatório Draghi explica, porque não temos as políticas e instituições adequadas para inovar no campo das altas tecnologias", disse Aghion.

"Não temos um ecossistema financeiro propício à inovação", lamentou.

Mario Draghi, ex-presidente do Banco Central Europeu (BCE), fez uma série de propostas para reativar a economia europeia.

De ex-membro do Partido Comunista a conselheiro económico do Presidente Emmanuel Macron, antes de se afastar, Philippe Aghion quer regular melhor o capitalismo, favorecendo a inovação.

Segundo Aghion, "o importante é adotar políticas que fortaleçam a inovação, mas ao mesmo tempo [importa] construir um sistema com real mobilidade social, um capitalismo regulado" à maneira dos modelos escandinavos, que deve "pensar nos mais vulneráveis".

O Prémio Nobel da Economia foi atribuído hoje a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt por terem explicado o crescimento económico impulsionado pela inovação.

Metade do prémio, de 11 milhões de coroas suecas (cerca de um milhão de euros), foi concedida a Mokyr, norte-americano-israelita, de 79 anos e professor da Universidade do Noroeste de Illinois, EUA, por "ter identificado os pré-requisitos para um crescimento sustentável através do progresso tecnológico".

A outra metade foi concedida conjuntamente a Aghion, francês de 69 anos radicado no parisiense Collège de France, e a Howitt, canadiano de 79 anos e professor da Universidade Brown, dos Estados Unidos, pela "teoria do crescimento sustentável através da destruição criativa".

O trabalho dos laureados mostra que o crescimento económico não pode ser dado como certo.

"Devemos apoiar os mecanismos que sustentam a destruição criativa para não cairmos novamente na estagnação", afirmou John Hassler, presidente do Comité que concede o Nobel de Economia.