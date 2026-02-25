Eurostat aponta inflação de 2,0% na UE em janeiro e confirma 1,7% na Zona Euro

Num boletim hoje divulgado, o serviço estatístico europeu confirmou a estimativa que apontava uma desaceleração do indicador para 1,7%, contra os 2,5% de janeiro de 2025 e os 2,0% na variação em cadeia.

Na UE, a taxa de inflação anual abrandou para 2,0%, face aos 2,8% homólogos e aos 2,3% de dezembro de 2025.

Entre os Estados-membros, as menores taxas de inflação medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC, que permite fazer comparações) foram observadas em França (0,4%), Dinamarca (0,6%), Finlândia e Itália (1,0% cada).

As mais altas, por outro lado, registaram-se na Roménia (8,5%), Eslováquia (4,3%) e Estónia (3,8%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual de janeiro, medida pelo IHPC, situou-se nos 1,9%, abaixo dos 2,7% homólogos e dos 2,4% registados em dezembro de 2025.

A taxa de inflação subjacente (à qual são excluídos componentes mais voláteis como alimentação e energia) abrandou para 2,2% em janeiro, face a 2,7% no mês homólogo e 2,3% em dezembro de 2025.