Eurostat confirma abrandamento da inflação para 2,1% na zona euro em novembro

Na área do euro, a taxa de inflação - medida pelo Índice Harmonizado dos Preços ao Consumidor (IHPC) - recuou ligeiramente face à de 2,2% homóloga, mantendo-se estável na comparação com outubro.

Na UE, o indicador abrandou para os 2,4%, face aos 2,5% registados em novembro de 2024 e outubro de 2025.

De acordo com os dados do serviço estatístico europeu, as menores taxas de inflação, medidas pelo IHPC em novembro foram apresentadas por Chipre (0,1%), França (0,8%) e Itália (1,1%).

Por outro lado, as taxas de inflação anuais mais elevadas foram registadas na Roménia (8,6%), Estónia (4,7%) e Croácia (4,3%).

Em Portugal, a taxa de inflação anual foi de 2,1%, em linha com a zona euro, abaixo dos 2,7% homólogos e acima dos 2,0% de outubro.