Eurostat confirma inflação de 2,1% na zona euro em outubro

Em setembro, a zona euro tinha apresentado uma inflação homóloga de 2,2% e a UE de 2,6% e em outubro de 2024 de, respetivamente, 2,0% e 2,3%.

A taxa de inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis como energia e alimentação, manteve-se nos 2,4%.

Entre os Estados-membros, as menores taxa de inflação registaram-se em Chipre (0,2%), França (0,8%) e Itália (1,3%), com Portugal a apresentar a sexta menor, 2,0%, medida pelo Índice Harmonizado dos Preços ao Consumidor.

As taxas mais altas, por outro lado, foram observadas na Roménia (8,4%), Estónia (4,5%) e Letónia (4,3%).

Face a setembro, a inflação homóloga recuou em 15 Estados-membros, manteve-se em três e aumentou nos restantes nove.