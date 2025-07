Eurostat confirma inflação homóloga na zona euro nos 2,0% em junho

Na área do euro, a inflação de 2,0% - medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - compara-se com a de 1,9% de maio e a de 2,5% de junho de 2024.

No conjunto dos 27 Estados-membros, o aumento de 2,3% dos preços representa uma ligeira aceleração face aos 2,2% de maio, mas um abrandamento na variação homóloga (2,6% em junho de 2024).

A inflação subjacente, que exclui produtos com preços mais voláteis como alimentos não transformados e energia, foi na zona euro de 2,3%, estável comparando com maio e abaixo dos 2,9% de junho de 2024.

Entre os Estados-membros, a inflação anual abrandou, em junho, em cinco e aumentou nos restantes 22.

De acordo com o serviço estatístico europeu, Chipre (0,5%), França (0,9%) e Irlanda (1,6%) registaram as menores taxas de inflação, por oposição à Roménia (5,8%), Estónia (5,2%), Hungria e Eslováquia (4,6% cada).

Em Portugal, a taxa de inflação anual (medida pelo IHPC) situou-se, em junho, nos 2,1%.