Eurostat confirma subidas de 1,4% do PIB na zona euro e 1,5% na UE em 2025

O serviço europeu de estatísticas confirmou hoje a estimativa rápida divulgada em 30 de janeiro para o indicador.

No quarto trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) da área do euro aumentou 1,2% face ao período homólogo e o da UE acelerou 1,4%, tendo subido em ambas 02,% na variação em cadeia.

No mesmo boletim, o Eurostat divulga também que a taxa de emprego avançou, em 2025, 0,7% na zona euro e 0,5% na UE, um abrandamento face aos 1,0% e 0,8% registados em 2024.

Entre os Estados-membros, Malta (6,4%) foi o Estado-membro que registou o maior crescimento homólogo do PIB entre setembro e dezembro de 2025, seguida de Chipre (4,5%) e da Polónia (3,6%), com a Roménia a apresentar a única quebra (-1,5%).

Face ao trimestre anterior, Malta (2,1%), Lituânia (1,7%), (Croácia e Chipre (1,4% cada) apresentaram os maiores crescimentos das suas economias, contrastando com a Irlanda (-3,8%), Roménia (-1,9%), Estónia e Luxemburgo (-0,1% cada), cujos PIB recuaram.

Em Portugal, o PIB cresceu, no quarto trimestre de 2025, 1,9% na comparação homóloga e 0,5% na variação em cadeia.