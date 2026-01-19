Economia
Eurostat revê em baixa para 1,9% inflação da zona euro em dezembro
A taxa de inflação homóloga da zona euro foi de 1,9% em dezembro de 2025, divulgou hoje o Eurostat, revendo em ligeira baixa a estimativa anterior (2,0%) e apontando uma taxa de 2,3% na União Europeia (UE).
De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, a inflação anual da área do euro fixou-se nos 1,9%, em dezembro de 2025, face à homóloga, de 2,4%, e à taxa de 2,1% registada em novembro.
Na estimativa rápida divulgada no início do mês, o Eurostat indicava uma taxa de inflação de 2,0% em dezembro nos países da moeda única.