Eurostat revê em baixa para 1,9% inflação da zona euro em dezembro

De acordo com os dados hoje divulgados pelo serviço estatístico europeu, a inflação anual da área do euro fixou-se nos 1,9%, em dezembro de 2025, face à homóloga, de 2,4%, e à taxa de 2,1% registada em novembro.

Na estimativa rápida divulgada no início do mês, o Eurostat indicava uma taxa de inflação de 2,0% em dezembro nos países da moeda única.