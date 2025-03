Eurostat revê em baixa taxa de inflação na zona euro para 2,3% de fevereiro

A taxa de 2,3% de inflação em fevereiro compara-se com a de 2,6% de janeiro e com a de 2,7% homóloga.

No conjunto da União Europeia (UE), o serviço estatístico comunitário indica que o aumento dos preços abrandou para os 2,7% em fevereiro, quer face aos 2,85 de janeiro quer comparando com os 2,8% de fevereiro de 2024.

Analisando as principais componentes da inflação da zona euro, o serviço estatístico europeu prevê que o setor dos serviços apresente a taxa homóloga mais elevada em fevereiro (3,7%, em comparação com 3,9% em janeiro), seguido dos produtos alimentares, álcool e tabaco (2,7%, face aos 2,3% em janeiro), dos produtos industriais não energéticos (0,6%, em comparação com 0,5% em janeiro) e da energia (0,2%, face aos 1,9% em janeiro).

As taxas anuais mais baixas, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC) foram registadas em França (0,9%), na Irlanda (1,4%) e na Finlândia (1,5%).

As taxas anuais mais elevadas foram registadas na Hungria (5,7%), na Roménia (5,2%) e na Estónia (5,1%).

Em comparação com janeiro de 2025, a inflação anual diminuiu em 14 Estados-membros, permaneceu estável em seis e aumentou em sete.

Portugal viu a sua taxa de inflação medida pelo IHPC fixar-se nos 2,5% em fevereiro, acima dos 2,3% homólogos mas recuado face aos 2,75 de janeiro.