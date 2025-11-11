Evento tecnológico com recorde de 71.386 participantes de 157 países

A cimeira tecnológica, que arrancou em Portugal em 2016, começou na segunda-feira à noite em Lisboa e termina na quinta-feira.

De acordo com a organização, "1.857 investidores de 86 países participarão no Web Summit 2025, um aumento de 74% face aos 1.066 do ano passado. Este é o maior número de participantes na história do evento".

Ao todo, 2.725 startups de 108 países estão presentes no evento, sendo que 40% têm mulheres na sua fundação.