Ex-administrador do BPP Paulo Guichard entregou-se na prisão

Paulo Guichard, ex-administrador do BPP, entregou-se na prisão para cumprir uma pena de quatro anos e oito meses. A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e a RTP sabe que Guichard está na cadeia de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira.