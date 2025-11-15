Ex-ministros Silva Peneda e Vieira da Silva criticam reforma à lei laboral





“O Governo ou queria provocar este tipo de reação por parte dos sindicatos ou então revelou uma enorme impreparação”, declarou o antigo governante.



“Esta proposta caiu em cima da concertação” e, em vez de ser virada para o futuro, “é principalmente uma espécie de vingança do passado”, considerou.

Já Silva Peneda considera que a proposta inicial apresentada pelo Governo para reformar as leis laborais é desequilibrada. O antigo ministro do Emprego admite que não subscreveria esta proposta, por entender que é virada para o passado.

“É manifestamente desequilibrada. Não a subscreveria”, assegurou, relembrando que Portugal é o segundo país da União Europeia com maior nível de precariedade de emprego.“Vejo esta proposta muito virada para o passado”, afirmou.