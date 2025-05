Ex-PR Michel Temer defende Brasil como "país do futuro" e "celeiro do mundo"

Diante de centenas de empresários e políticos brasileiros que participaram no LIDE, um fórum de investimentos do Brasil nos Estados Unidos da América, Temer salientou as potencialidades crescentes do Brasil no cenário mundial e defendeu a necessidade de se "pacificar o país" face à "polarização ou radicalização".

"Todos os que por aqui passaram hoje disseram que é preciso cada vez mais pacificar o país. E esta pacificação pode permitir que o Brasil continue a ser o país do futuro", afirmou o antigo chefe de Estado (2016--2018) num discurso de encerramento do LIDE.

"Qual é o país mais aquífero do mundo? É o Brasil. Qual é o país que tem a maior soma de terras agricultáveis do mundo? É o Brasil. Portanto, o Brasil é o país do futuro, que poderá ser o celeiro do mundo e poderá alimentar o país. É uma realidade que devemos levar adiante, com estas manifestações que ouvimos aqui, de que todos nós confiamos no país e confiamos na liberdade, na democracia, na pacificação e, portanto, confiamos na inserção permanente do Brasil no cenário internacional", concluiu Temer.

O evento em Nova Iorque reuniu 300 empresários e investidores, além de autoridades dos três poderes e governadores de todas as regiões brasileiras com o objetivo de promover o diálogo institucional e fortalecer as relações económicas entre Brasil e Estados Unidos.

A programação dividiu-se em dois painéis: "O Brasil e o seu papel na institucionalidade com os Estados Unidos" e "As relações económicas entre o Brasil e os Estados Unidos".

Para o presidente do Conselho de Administração (`chairman`) do LIDE, Luiz Fernando Furlan, este fórum renova o compromisso em estimular o diálogo bilateral, visando o desenvolvimento sustentável do Brasil.

"A excelência dos expositores e grande procura por parte do empresariado demonstra o sucesso desse evento", afirmou.

Ja o presidente do LIDE, o empresário João Doria Neto, realçou o papel do fórum em dar visibilidade à agenda de prioridades socioeconómicas do Brasil e de contribuir para a credibilidade da imagem do país no exterior, especialmente num momento em que o "cenário global enfrenta incertezas geopolíticas e volatilidade económica".

"A parceria entre Brasil e Estados Unidos continua como um pilar fundamental para a estabilidade económica", garantiu João Doria Neto.

O ex-governador de São Paulo João Doria, fundador do LIDE, destacou que aprofundar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos é fundamental para ampliar oportunidades de investimentos.

"A corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos mantém-se vigorosa. Com o início de um novo mandato do Presidente Donald Trump, abre-se um novo capítulo nas relações diplomáticas e comerciais entre os dois países", observou.

"Apesar das diferenças políticas e das mudanças na administração norte-americana, empresários brasileiros vêm ampliando as frentes de cooperação e consolidando interesses comuns em diversas áreas. A segurança institucional, ponto considerado crucial para esse avanço, é um dos temas em destaque no Fórum", explicou ainda, em comunicado.