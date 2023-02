Ex-PR Temer crê que Lula da Silva tem condições para governar com "harmonia" institucional

Adversário do atual chefe de Estado, Temer, que esteve em Lisboa num debate organizado pelo Lide Brasil, afirmou que o clima de tensão política no país não está a refletir-se na gestão dos poderes executivo ou legislativo.

"Agora reelegeram-se os presidentes do Senado e da Câmara que, em bom diálogo, vão harmonizar a atividade legislativa e executiva", disse Michel Temer à Lusa, referindo-se às reeleições, respetivamente, de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, numa linha de continuidade com o mandato anterior.

Temer, que declarou apoio a Jair Bolsonaro nas eleições de outubro, mostrou-se confiante com o futuro do país, apesar do ataque feito aos edifícios sede dos poderes judiciário, legislativo e executivo em Brasília por apoiantes do antigo presidente, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Brasil sempre teve muitos problemas sociais, económicos e políticos e sempre os superou", referiu, minimizando as acusações recentes feitas por Lula da Silva contra si, acusando-o de ter promovido um golpe contra Dilma Rousseff, em 2016.

Temer era vice-presidente de Dilma, do Partido dos Trabalhadores (PT), o mesmo que Lula da Silva, quando a chefe de Estado foi afastada por um processo de `impeachment` judicial, aprovado pelas câmaras alta e baixa do congresso brasileiro.

"Ele [Lula] sabe que é um equívoco", mas "fala para agradar alguns setores" do PT, considerou Temer, minimizando as acusações.

No entanto, para o antigo chefe de Estado, o Brasil deveria aprender com outros modelos de governo, como é o caso de Portugal, que permite o afastamento de governos sem recurso a processos judiciais.

"Portugal é um bom exemplo para o nosso sistema: há um Presidente e um primeiro-ministro de partidos diferentes que harmonizam a sua atividade em favor dos portugueses", explicou.

No caso do Brasil, quem ganha as presidenciais "chega ao poder e tem de conquistar uma base parlamentar", fazendo cedências e negociações com os deputados eleitos.

Apesar disso, os primeiros sinais do Governo de Lula da Silva mostram que o PT conseguiu estar aberto a outras tendências políticas.

"Eu não sei penetrar na intimidade do Partido dos Trabalhadores, não sei o que pensam, mas acho que eles começam a ter consciência de que é preciso esta harmonia interna no Brasil e os partidos todos querem colaborar" no novo Governo, considerou, elogiando a base ampla do executivo.

"Há muitos partidos no Governo e acho que essa harmonia vai surgindo pouco a pouco", sublinhou.