Ex-presidente da TAP ameaça recorrer à justiça

A ameaça de Christine Widener consta no contraditório do relatório da IGF sobre a polémica indemnização de Alexandra Reis quando saiu da companhia aérea.



A ainda CEO da TAP garante que vai "retirar todas as consequências legais" daquilo que é referido pela IGF. Esta uma declaração escrita ainda antes de se saber que o governo decidiu afastá-la do cargo, sem direito a indemnização.



A agora ex-presidente da TAP afirmou que as consequências do relatório da IGF não estavam relaciondas com as decisões que tomou.



Christine Widener fez as últimas declarações enquanto presidente da TAP na última quinta feira.