Ex-vereador e chefe de divisão absolvidos de violação de regras urbanísticas em Évora

"Não foi violada qualquer regra urbanística" e "não houve intenção de viciar a aprovação do licenciamento", afirmou a juíza do Tribunal de Évora que julgou o caso, Vanda Simões, na leitura da sentença e antes de anunciar a absolvição dos arguidos.

Durante a sessão destinada à leitura da sentença, a magistrada considerou que, se o Ministério Público (MP) tivesse feito o seu trabalho na fase de investigação, este caso nem sequer teria chegado a julgamento.

O antigo vereador da Câmara de Évora Eduardo Luciano, eleito pela CDU, e a atual chefe da Divisão de Gestão Urbanística do município, Elsa Carvalho, estavam ambos acusados de um crime de violação de regras urbanísticas de titular de cargo político.

À saída do tribunal, Eduardo Luciano afirmou à agência Lusa que sempre teve a convicção de que não cometeu qualquer ilegalidade no exercício das suas funções.

"Mas estas coisas da justiça têm sempre um grau de dúvida que só se resolve no julgamento e foi agora resolvido de uma forma simples e tranquila", assinalou.

Luciano salientou que, "em política e na política, a presunção de inocência é tão válida como para qualquer outro cidadão" e que esta condição "tem de ser intocável num Estado de Direito Democrático".

"O que vale, de facto, daquelas 60 páginas [da sentença] é aquela frase em que a meritíssima juíza diz que se o MP tivesse feito o seu trabalho, como foi feito em julgamento, não estaríamos aqui e teríamos poupado alguns euros, muitos, ao Estado e teríamos desentupido mais um bocadinho a sala do tribunal", acrescentou.

Já a chefe da Divisão de Gestão Urbanística do município escusou-se a prestar declarações.

Este processo teve origem numa denúncia feita no MP por Frederico Carvalho, antigo eleito do CDS-PP na assembleia municipal, que apontava o risco de ilegalidade no licenciamento da reconstrução de um imóvel no centro histórico.

Eduardo Luciano foi vereador da Câmara de Évora entre 2009 e 2021, primeiro na oposição e, depois, como membro da gestão CDU, enquanto Elsa Carvalho é chefe da Divisão de Gestão Urbanística desde 17 de julho de 2014.