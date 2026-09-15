Exames nacionais. Chega vai votar a favor comissão de inquérito do BE

O anúncio foi feito pelo líder do Chega, André Ventura, à margem de uma visita ao Bairro do Talude Militar, em Loures (distrito de Lisboa).



"O Chega vai votar a favor da comissão de inquérito, evidentemente", afirmou Ventura, rejeitando que esse inquérito "sirva para bloquear ou para esconder o que se passa com Luís Neves", ministro da Administração Interna, que tem estado envolvidos em polémicas relacionadas com o tempo em que era diretor nacional da Polícia Judiciária.



A Assembleia da República vai debater na quarta-feira a proposta do BE para a constituição de uma comissão de Inquérito sobre o processo de classificação digital dos exames nacionais.



"O Chega sempre disse que, para ser coerente consigo próprio e com as posições que tem assumido, não iria inviabilizar a comissão de inquérito, e portanto vai viabilizá-la e vai permitir que ela avance. Não sei se os outros partidos o farão também ou não", disse André Ventura, justificando que "é importante que as famílias sintam que há um trabalho do Parlamento em relação àquilo que foi o caos na educação e nos exames".



Ventura aproveitou também para acusar o PS de ter usado o tema da educação para "desviar as atenções do caso de Luís Neves".



"O Partido Socialista está a usar isto [...] como forma de não se comprometer e como forma de evitar o caso de Luís Neves. Não pode ser. José Luís Carneiro tem que ganhar estômago, tem que ganhar estrutura, tem que ganhar coragem para não ter medo de enfrentar Luís Neves e para não ter medo de enfrentar a podridão do sistema político. Só assim é que nós podemos ter um sistema que funcione", defendeu.



Na ocasião, o líder do Chega voltou a desafiar o PS a aprovar as suas iniciativas para baixar o IVA dos combustíveis e a isenção do mesmo imposto sobre bens alimentares essenciais, que serão debatidas no Parlamento na próxima semana.



"O PS vai bloquear só porque foi o Chega a propor, ou não?", questionou, pedindo aos socialistas para terem "a coragem de fazer descer o IVA dos combustíveis".



André Ventura considerou também que tanto o primeiro-ministro, Luís Montenegro, como o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, serão responsáveis se o preços dos combustíveis continuar alto.