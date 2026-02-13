Excedente comercial da zona euro recua para 164,6 mil ME em 2025

As exportações de bens da área do euro para o resto do mundo aumentaram para 2.937,9 mil milhões de euros (um aumento homólogo de 2,4%) e as importações cresceram 2,7% para 2.773,3 mil milhões de euros.

No conjunto dos 27 Estados-membros, as exportações para fora do bloco avançaram, em 2025, 2,0% para 2.645,0 milhões de euros (ME) face ao ano anterior e as importações de países terceiros tiveram um aumento homólogo de 2,4%, atingindo os 2.511,5 ME.

Em dezembro de 2025, a balança comercial externa da zona euro viu o seu excedente abrandar para 12,6 mil ME (contra 13,9 mil ME) e o da UE para 12,9 mil ME, face aos 14,2 mil ME homólogos.

Os Estados Unidos mantêm-se como o principal parceiro comercial da UE, mas com uma quebra para 9,3 mil ME no excedente (15,1 mil ME em dezembro de 2024), seguindo-se a China, com quem o bloco regista um défice de 26,8 mil ME, um agravamento face ao de 24,5 mil ME homólogos.