Excedente comercial externo da zona euro mais do que duplica em outubro para 18,4 mil ME
O excedente do comércio internacional de bens da zona euro mais do que duplicou, em outubro, para 18,4 mil milhões de euros na zona euro, face ao homólogo de 7,1 mil milhões de euros, divulga hoje o Eurostat.
Segundo as estimativas do gabinete de estatísticas europeu, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo totalizaram 258,0 mil milhões de euros (ME) em outubro, um aumento de 1,0% em relação a outubro de 2024 (255,5 mil ME).
As importações de bens provenientes de países terceiros ascenderam a 239,6 mil ME, o que representa uma quebra de 3,6% em relação a outubro de 2024 (248,4 mil ME).
Na União Europeia (UE), o excedente comercial externo de bens mais do que quadruplicou, passado dos 3,1 mil ME homólogos para 14,7 mil ME.
As exportações da UE para o resto do mundo tiveram um recuo anual de 2,6% em outubro, para os 227,5 mil ME, face aos 228,9 mil ME registado no mesmo mês de 2024.
Por outro lado, as importações diminuíram 5,8% totalizando 212,8 mil ME, na comparação com o valor homólogo de 225,89 mil ME.