Excedente da balança comercial externa sobe em 2024 na zona euro e UE

De acordo com o serviço estatístico europeu, entre os países do euro, as exportações de bens para o resto do mundo aumentaram para 2.864,0 mil milhões de euros (ME), um aumento de 0,6% em comparação com 2023, enquanto as importações caíram para 2.687,0 mil milhões de euros, uma diminuição de 3,7% face a 2023.

Na média dos 27 Estados-membros, por outro lado, as exportações de bens extra-UE aumentaram para 2.584,1 mil milhões de euros (um aumento de 1,1% em comparação com 2023), enquanto as importações recuaram para 2.434,0 mil milhões de euros (um abrandamento homólogo de 3,5%).

Em dezembro de 2024, os Estados Unidos eram o principal parceiro comercial da UE, com o bloco europeu a ver o seu excedente comercial subir de 10,1 mil milhões de euros para 15,5 mil milhões de euros.

A China estava no segundo lugar da tabela, em dezembro, com o défice comercial europeu a agravar-se para os 23,6 mil milhões face a 18,3 mil milhões de euros do último mês de 2023.

O Brasil está no décimo lugar da tabela, com a balança comercial estável, com 3,6 mil milhões de euros tanto em exportações como importações.