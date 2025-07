Excedente da balança de pagamentos da zona euro recua para 74,7 mil ME no 1.º trimestre

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), no período homólogo, a conta corrente da balança de pagamentos da área do euro registou, no primeiro trimestre de 2024, um excedente de 107,2 mil milhões de euros (2,2% do PIB).

Já na comparação em cadeia, com o trimestre anterior, o saldo positivo da balança de pagamentos aumentou ligeiramente face aos 74,3 mil milhões de euros (ME), mantendo-se nos 1,9% do PIB.

Na UE, o excedente da balança de pagamentos recuou, no primeiro trimestre, para os 114 mil ME (2,5% do PIB), face aos 132,3 mil milhões homólogos (3,0% do PIB).

Já na comparação em cadeia, com o trimestre anterior, o excedente da conta corrente da balança de pagamentos aumentou face aos 88,9 mil milhões de euros, que representam 2,0% do Produto Interno Bruto (PIB) da UE.

No primeiro trimestre de 2025, a UE registou excedentes da balança corrente com o Reino Unido (67,9 mil ME), os EUA (12,8 mil ME), a Suíça (12,3 mil ME), o Canadá (+11,9 mil ME), o Brasil (11,1 mil ME), Hong Kong (8,7 mil ME), os centros financeiros `offshore` (5,1 mil ME) e o Japão (4,0 mil milhões de euros).

O bloco comunitário registou défices com a China (-49,2 mil milhões de euros), a Índia (-2,4 mil milhões de euros) e a Rússia (-1,2 mil milhões de euros).